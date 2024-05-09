Москва, 9 мая, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Кадры с трофейной военной техникой и архивные фрагменты опубликовал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале 9 мая, поздравляя россиян с Днём Победы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«С Днём Великой Победы!» — написал Медведев.

Поздравление он сопроводил кадрами с Поклонной горы, где с 1 мая проходит выставка танков зарубежного производства, захваченных российскими военными в зоне проведения спецоперации. В их числе есть танк Abrams и БМП Bradley производства США, танк Leopard и БМП Marder производства Германии, а также военная техника из Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии.

Изображения трофейной техники сменяют архивные записи с Парада Победы 1945 года. Тогда советские бойцы принесли и бросили к стенам мавзолея фашистские знамёна.

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Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая заявил, что выставка трофейной техники из зоны спецоперации на Украине вызвала огромный интерес. Вероятно, в Министерстве обороны услышат предложения о продлении работы выставки в Москве и организации подобных ей в других регионах России, отметил он.

В западных столицах выставка трофейной бронетехники вызвала предсказуемую реакцию. Руководство России насмехается на Западом, написало британское издание Daily Express. Практически все публикации в европейских и американских медиа отрабатывали единый нарратив — Россия якобы устроила пропагандистское шоу, выдавая единичные потери высокотехнологичных боевых машин за нездоровую тенденцию.

Вместе с тем были и более объективные публикации. Издание The Times отметило, что выставка в Москве отражает растущий в России оптимизм по поводу того, что боевые действия переходят решительно в её пользу. У Украины нет хороших вариантов завершения конфликта, даже с последним пакетом помощи, говорилось в статье.

Выставку посетили дипломаты и военные атташе из 51 государства. В их числе были представители Турции, Италии, Сербии, Марокко, ЮАР, Аргентины, Бразилии. Военный атташе Сирии Абдул Хамид напомнил про то, как США восхваляют свои вооружения, но российские бойцы показали, как одним выстрелом ПТУР можно уничтожить танк.