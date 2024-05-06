Москва, 6 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Выставка трофейной техники из зоны спецоперации на Украине вызвала огромный интерес, её география может быть расширена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая журналистам.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Выставка трофейной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

По словам представителя Кремля, выставка действительно пользуется огромным интересом и поддержкой людей. Вероятно, в Министерстве обороны услышат предложения о продлении выставки в Москве и организации подобных ей в других регионах России.

«Это вопрос, конечно, к нашим коллегам из Министерства обороны, потому что именно они являются организаторами такой выставки трофеев», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая Министерство обороны открыло в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. В числе экспонатов — американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставку посетили дипломаты и военные атташе из 51 государства. В их числе были представители Турции, Италии, Сербии, Марокко, ЮАР, Аргентины, Бразилии. Военный атташе Сирии Абдул Хамид напомнил про то, как США восхваляют свои вооружения, но российские бойцы показали, как одним выстрелом ПТУР можно уничтожить танк.

Ранее Дмитрий Песков назвал блестящей идеей выставить трофейную технику в Москве и выразил уверенность, что она вызовет интерес у всех жителей страны.