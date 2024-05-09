Будапешт, 9 мая, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой вечером 8 мая прибыли в Венгрию, где на 9 мая запланированы переговоры с руководством страны. Подробности сообщил портал Index. hu.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Официальная программа визита пройдёт в Будайской крепости. Здесь китайского лидера примут премьер-министр Виктор Орбан и недавно избранный новый президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Последний раз Си Цзиньпин был у венгров 15 лет назад, но с Орбаном встречался семь раз.

Подписание ряда договоров состоится в резиденции венгерского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, один из любимых десертов французского президента Эммануэля Макрона не подали во время его обеда с Си Цзиньпином. Об этом написала в подробностях газета Le Figaro. В меню было много блюд, в их числе фирменный десерт ресторатора «Русский пирог», любимое лакомство Макрона из миндального печенья и пралине. Десерт пришлось заменить на черничный пирог, чтобы избежать дипломатического инцидента.

Пекин поддерживает правительство Сербии в его мерах по защите территориальной целостности страны в вопросе Косово, заявил 8 мая председатель КНР на совместной пресс-конференции с лидером Александром Вучичем после церемонии подписания совместных документов, пишет CNBC.

Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого запланировано посещение Франции, Сербии и Венгрии с 5 по 10 мая.