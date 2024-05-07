Париж, 8 мая, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Один из любимых десертов французского президента Эммануэля Макрона не подали во время его обеда с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

Уточняется, что в ходе поездки в Верхние Пиренеи на юго-западе Франции Макрон с китайским коллегой и супругами остановились на обед на перевале Коль-дю-Турмале.

В меню было много блюд, в их числе фирменный десерт ресторатора «Русский пирог», любимое лакомство Макрона из миндального печенья и пралине.

Десерт пришлось заменить, чтобы избежать дипломатического инцидента.

«Этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменён на черничный пирог по причине своего деликатного в текущем политическом контексте названия», — написали авторы газеты.

Известно, что название десерт получил от рецепта, который пришёл из Крыма.

«Внешний вид десерта, покрытого сахарной пудрой, напоминает заснеженные равнины России. Секрет печенья хранят с 1920 года», — написали в газете.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин во время своего визита в Париж унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше уделяя внимания общению с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. По сообщению китайского МИД, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Оно, как отметила официальный представитель Хуа Чуньин, поспособствуют развитию отношений Китая со странами Европы.

Своим визитом в Европу председатель КНР продемонстрировал, что Китай является влиятельной мировой державой, готовой вести переговоры на равных с западными странами. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.