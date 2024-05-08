Белград, 8 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Пекин поддерживает правительство Сербии в его мерах по защите территориальной целостности страны в вопросе Косово, заявил 8 мая председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем после церемонии подписания совместных документов, пишет CNBC.

AP/TASS Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. Белград

«Китай поддерживает Сербию в защите её независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит её национальным условиям», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Пекин также поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета и территориальной целостности по проблеме Косово.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. По сообщению китайского ведомства, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Оно, как отметила Хуа Чуньин, поспособствуют развитию отношений Китая со странами Европы.

7 мая председатель КНР Си Цзиньпин перед началом визита в Сербию заявил, что удары Североатлантического альянса по посольству Китая в Белграде 25 лет назад нельзя забывать. Он также подчеркнул, что китайско-сербская дружба, скреплённая «кровью соотечественников, останется в общей памяти китайского и сербского народов».

24 марта в Сербии отметили 25-ю годовщину агрессии НАТО в отношении Югославии. Вучич заявил о том, что Сербия свободна и продолжает жить вопреки действиям альянса весной 1999 года. Тогда силы НАТО бомбили Югославию, «защищая» косовских сепаратистов, в течение 78 дней. В результате погибли 2,5 тыс. человек, более 12,5 тысячи, включая 2,7 тысячи детей, получили ранения. Альянс сбросил на страну 22 тыс. тонн снарядов, в том числе 37 тыс. кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи 6 марта заявил, что отношения России и Сербии, остававшихся на протяжении веков верными союзниками, носят особый характер.