Клинцовский район, Брянская область, 9 мая, 2024, 06:04 — ИА Регнум. В Брянской области ранним утром 9 мая средствами ПВО была пресечена попытка противника совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации Богомаза, были уничтожены два дрона над Клинцовским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения БПЛА», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками мирных жителей, которые решили перейти на сторону России.

В ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Пострадавших нет.