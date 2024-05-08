Вашингтон, 9 мая, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В США продолжают работать над новыми пакетами военной помощи Украине, однако сроки их выделения неизвестны. Об этом на брифинге 8 мая заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Мы работаем над другими пакетами», — сказал он.

При этом Миллер заявил, что не собирается предоставлять сроки по поводу объявления об этом.

Как передавало ИА Регнум, одобренная Вашингтоном помощь Украине не остановит Россию от достижения успехов на поле боя в обозримом будущем, признал в марте советник американского лидера Джейк Салливан. По его словам, Киев рассчитывает, что новый пакет помощи США поможет украинским войскам продержаться хотя бы до конца 2024 года. Однако Украина хочет перейти в наступление в 2025 году, но этим планам может помешать внутриполитическая ситуация в США и грядущие президентские выборы, пояснил Салливан.

Американские сенаторы одобрили законопроект 23 апреля. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поддержка киевского режима со стороны Запада не изменит ход СВО. Поставки оружия на Украину только истощат ресурсы стран, принимающих в этом участие, подчёркивал представитель Кремля.