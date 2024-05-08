Москва, 8 мая, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть «некоторые сложности», как и в отношениях между странами, но преувеличивать их не стоит, это естественный процесс сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — пояснил Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным, после двусторонней встречи Путина и Пашиняна.

Пресс-секретарь президента добавил, что «склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами в проблемных вопросах», потенциал для этого есть, есть и взаимная заинтересованность сторон.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Ушаков напомнил о словах премьера Армении о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена. Ереван фактически заморозил контакты с ОДКБ и на этом фоне «демонстративно» развивает диалог с Западом, в том числе по линии НАТО.

Никол Пашинян в своём выступлении на саммите ЕАЭС поблагодарил Россию за тёплый приём и прекрасную организацию мероприятия.

Евразийскому экономическому союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений, заявил 8 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прошедшем саммите ЕАЭС в Москве.

Лидеры ЕАЭС приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества, сообщил президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе 8 мая.