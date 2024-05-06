Москва, 6 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил 6 мая журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

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У Москвы и Еревана накопилось много вопросов для обсуждения, отметил он. Встречу с Пашиняном Путин проведёт после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«После него будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном и также традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ. Этот двусторонний контакт будет весьма содержательный, там много вопросов для обсуждения», — сказал Ушаков.

Помощник президента России напомнил о словах Пашиняна о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена. Ереван фактически заморозил контакты с ОДКБ и на этом фоне «демонстративно» развивает диалог с Западом, в том числе по линии НАТО, отметил он. При этом именно за счёт налаженных связей с Россией Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста, сказал Ушаков.

«Мы придаём очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i», — добавил помощник президента.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Пашинян не будет принимать участия в церемонии инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Ранее руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.