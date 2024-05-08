Москва, 8 мая, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Евразийскому экономическому союзу необходимо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений, заявил 8 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве.

Официальное интернет-представительство президента России

«Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий, безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления», — заявил президент Казахстана.

По его словам, это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии.

Как передавало ИА Регнум, юбилейный саммит ЕАЭС начался 8 мая в Кремле с заседания в узком формате. Председательство в союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении, поэтому нынешнее заседание проходит под председательством армянского премьера Никола Пашиняна.

Во время своего выступления на заседании совета в узком формате президент России Владимир Путин назвал ЕАЭС одним из центров будущего многополярного мира. Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона. Президент добавил, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, санкций, а также демонтажа многих базовых устоев международной торговли.

Участие в саммите принимают лидеры евразийской «пятёрки» — президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении. Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.