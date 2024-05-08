Москва, 8 мая, 2024, 20:51 — ИА Регнум. В российских школах, колледжах, училищах и техникумах, а также в педагогических вузах 8 мая прошла всероссийская акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», в которой приняли участие более десяти миллионов ребят, педагогов, советников директоров и вожатых, сообщила ИА Регнум пресс-служба Росдетцентра.

«Росдетцентр»

Школьники, студенты, а также обучающиеся педагогических вузов приняли участие в торжественных линейках, где с гордостью держали портреты своих героических родственников, посетили музеи, провели патриотические уроки мужества с ветеранами и тружениками тыла, исполнили песни военных лет, отметила пресс-служба.

В сравнении с 2023 годом число участников акции заметно увеличилось, в их число впервые вошли студенты и воспитанники детских садов, рассказали в Росдетцентре.

«Для каждого из нас память о героических предках имеет огромное значение: рассказы о них передаются из уст в уста и становятся частью семейной хроники. Советники директоров в ходе внеурочной работы в своих образовательных организациях зарождают в наших ребятах интерес к истории страны, формируя их мировоззрение, основанное на традиционных ценностях, и закладывая идею об ответственности за судьбу нашего Отечества», — отметил директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов.

По словам советника директора по воспитанию МБОУ «Гимназия № 3 имени Б. В. Шапошникова» города Брянска Анастасии Шутиковой, ребята с большим энтузиазмом участвуют в работе, растут на положительных примерах и свято чтят память отважных предков.

К акции и торжественным линейкам в учебных заведениях присоединились ветераны и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, которые рассказали о своих боевых заслугах и то, какой ценой была завоёвана Победа.

«Для меня акция «Бессмертный полк» — это история и память, ведь он совсем как живой, настоящий полк. Для нашего поколения очень важно знать, что молодежь помнит и чтит прошлое», — сказал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Девисевич.

Мероприятие стало продолжением всероссийской акции, которую в прошлом году предложила советник директора из Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина. Тогда Бессмертный полк впервые прошёл в общеобразовательных организациях по всей России.

Как передавало ИА Регнум, центральный штаб «Бессмертного полка России» 23 апреля объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый может другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы, отметили организаторы.

МИД РФ ранее сообщил, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий, соотечественники и иностранные граждане.