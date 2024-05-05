Москва, 7 октября, 2004, 14:15 — ИА Регнум. 8 октября в ДК "Салют" в рамках II Международного фестиваля военного кино им.Ю.Н.Озерова будет показан один из фильмов сериала "Штрафбат". Его представит режиссер Николай Досталь, сообщает Минкультуры Чувашии. Фильм рассказывает о трагических судьбах штрафников, жизнями которых добывались победы в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Картина "Штрафбат" вызвала огромный интерес у зрителей; об этом говорит телевизионный рейтинг. Еще до телепремьеры в магазинах были раскуплены видеокассеты и диски. "Тяга к человеческому кино сыграла здесь определяющую роль", - говорит режиссер.

О штрафниках военные историки говорить не любят, их братские могилы безымянны. Штрафбаты бросали в атаки на самые неприступные участки обороны немцев. Штрафбаты было вовсе не обязательно снабжать боеприпасами и провиантом, часто еду и оружие они добывали сами, в бою. Смерть окружала их со всех сторон: спереди их косили пулеметы противника, сзади - пулеметы заградотрядов НКВД.

По словам режиссера, то, что он снял фильм именно о штрафниках - дело случая: "В руки попался сценарий Эдуарда Володарского. Прочитав несколько серий, почувствовал, что сценарий содержит нечто настоящее". Определенную роль сыграли и личные мотивы. Отец Николая Досталя воевал, попал в немецкий плен и, чудом освободившись из фашистского лагеря, чудом не попал в лагерь советский. Режиссеру хотелось рассказать молодому поколению, какой была настоящая война.