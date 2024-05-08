Москва, 8 мая, 2024, 20:11 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы участников специальной военной операции на Украине поздравили добровольцы «Волонтёры Победы». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтёры победы».

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Отмечается, что добровольцы навестили военнослужащих, вручили им праздничные наборы, а также провели торжественные концерты.

Как рассказали представители движения, в Москве волонтёры поздравили участников СВО в филиалах военных госпиталей. Там они вручили им пасхальные куличи. Госпиталь также посетила и исполнительный директор организации Анастасия Рябова.

По словам Рябовой, сегодня важно оказать заботу и поддержку тем, кто сражается за мирное небо над головой на передовой спецоперации.

«Мы, Волонтёры Победы, верим, что внимание и забота очень важны для скорейшего восстановления наших бойцов — именно поэтому мы регулярно навещаем наших солдат, приносим Письма Победы и поздравляем с праздниками. Так мы даём понять, что они нужны нашей Родине и их подвиг не будет забыт», — добавила Рябова.

Вместе с тем для бойцов выступил известный российский музыкант Пётр Лундстрем, который исполнил специально для них музыкальные композиции на скрипке. Более того, к поздравлениям присоединилась народная певица Надежда Бабкина, которая посетила филиал № 1 Национального медицинского исследовательского центра ВМТ — ЦВКГ им. А. А. Вишневского.

В свою очередь в Республике Карелия добровольцы движения навестили бойцов, проходящих реабилитацию в Петрозаводске. Там волонтёры вручили военным куличи и открытки от юных жителей региона, сообщил региональный координатор «Волонтёров Победы» Алексей Лисицин.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в преддверии Пасхи и Дня Победы добровольцы движения навестили участников спецоперации в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Волонтёры передали бойцам куличи, сладкие подарки, а также Георгиевскую ленту.

«Нам было очень важно поддержать наших бойцов в преддверии Дня Победы. Мы оказали им внимание и поддержку, а это лишь малая часть того, что мы можем сделать для них», — отметил руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения движения Алексей Моисеев.

«Волонтёры Победы» также присоединилась к поздравлению участников спецоперации, проходящих лечение в Феодосии в Крыму.

«Встретиться, пообщаться, сказать им «спасибо» — это занимает не так много времени, но приносит нашим бойцам огромную поддержку и дарит новые силы», — сообщил региональный руководитель движения Данил Данильченко.

В Ростовской области волонтёры провели концертную программу для героев СВО, в рамках которой исполнили музыкальные композиции вместе с военными. В программе также участвовал ансамбль «Виктория».

Как передавало ИА Регнум, 8 мая после масштабной реставрации открыли обелиск «Городу-герою Севастополю», известный также под названием «Штык и Парус». В нишу монумента была заложена капсула времени с посланием к потомкам, которое должно быть прочитано через 50 лет, 9 мая 2074 года.

7 мая в селе Брилевка Херсонской области в преддверие Дня Победы зажгли Вечный огонь, который не горел в течение последних 20 лет, 18 из которых регион входил в состав Украины. Представители местной администрации отметили, что восстановление исторической памяти даёт надежду на светлое будущее.

В апреле 2024 года «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» дали старт благоустройству памятных мест в России. В рамках акции «Всероссийский субботник» добровольцы и партийцы вышли на уборку памятников и мемориалов, а также захоронений героев, в том числе в Крыму и Херсонской области.