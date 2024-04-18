Москва, 18 апреля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» 18 апреля дали старт благоустройству памятных мест в России. В рамках акции «Всероссийский субботник» добровольцы и партийцы вышли на уборку памятников и мемориалов, а также захоронений героев, над которыми взяли шефство представители движения.

Telegram-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

«Проведение субботника уже стало традицией. Он продлится до 22 июня. В этом году мы также приведём в порядок и памятные места, посвященные мирным гражданам, погибших от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну. Для этого мы запустили мониторинг: в нашем Реестре уже более 1000 таких памятных мест», — подчеркнула председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Одними из первых к субботнику присоединились «Волонтёры Победы», которые принимают участие в тематической программе «Потомки Победителей» в ВДЦ «Океан». Активисты облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря, убрали мусор, помыли памятники, благоустроили территорию вокруг мемориалов. «Волонтёры Победы» из Ялты совместно с отделением «Единой России» провели субботник на старом Ливадийском кладбище, где привели в порядок воинское захоронение генерал-лейтенанта Алексея Селиванова, который в годы Великой Отечественной войны был замкомандира Конной армии Закавказского фронта. В Херсонской области добровольцы и Федеральная служба судебных приставов вышли на субботник и прибрались на мемориальном комплексе «Воинам-водителям». «Волонтёры Победы» Воронежа привели в порядок территорию у Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», где помыли и почистили обелиски, ступени у стелы «Город воинской славы» и убрали листву. В Белгородской области волонтёры вышли к памятнику, посвящённому мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов, чтобы почтить память погибших земляков, и облагородили мемориал, убрав мусор и засохшую листву. К субботнику присоединились даже самые юные «Волонтёры Победы» из Пойковского детского сада «Теремок» Нефтеюганского района, которые навели чистоту в местном Сквере ветеранов боевых действий. Под руководством педагогов ребята собрали веточки, бытовой мусор и протерли памятник.

«Это памятник Героям — они воевали и воюют за мир»,— поделился воспитанник детского сада Иван Петухов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 апреля отметил высокую нравственность участников движения «Волонтёры-медики». Он подчеркнул значимость их деятельности в обществе и достойное продолжение традиций милосердия и подвижничества, которыми всегда славилась Россия. Путин выразил убеждённость, что движение и впредь будет развиваться и расширять горизонты работы.

Позднее, 15 апреля, «Волонтёры Победы» дали старт смене «Потомки победителей» во Владивостоке. С 12 апреля по 2 мая участники смены изучат различные форматы сохранения исторической памяти, встретятся с героями и лидерами общественных объединений, а также организуют волонтёрское сопровождение всероссийских и федеральных проектов в преддверии Дня Победы.