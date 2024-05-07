Геническ, Херсонская область, 7 мая, 2024, 21:24 — ИА Регнум. В селе Брилевка Херсонской области в преддверие Дня Победы зажгли Вечный огонь, который не горел в течение последних 20 лет, сообщило 7 мая «Херсонское агентство новостей».

Кадр из видео

Восстановление исторической памяти даёт надежду на светлое будущее, отметили в беседе с изданием местные власти.

«Традиция восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны стала отличительной особенностью новых регионов, в которых за годы существования Украины старались заставить забыть свою историю. Восстановление исторической памяти даёт надежду на светлое будущее этих молодых граждан России», — отметила администрация.

В церемонии зажжения Вечного огня приняли участие глава Алёшкинской администрации Руслан Хоменко, а также учащиеся местной школы.

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Как передавало ИА Регнум, 3 мая у стен Кремля в Александровском саду стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». От Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата взяли частицы, которые представители «Народного фронта», артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие привезут в 14 государств мира, а также более чем в 40 регионов России.

В апреле 2024 года «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» дали старт благоустройству памятных мест в России. В рамках акции «Всероссийский субботник» добровольцы и партийцы вышли на уборку памятников и мемориалов, а также захоронений героев, в том числе в Крыму и Херсонской области.