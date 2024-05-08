Севастополь, 8 мая, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Севастополе 8 мая после масштабной реставрации открыли обелиск «Городу-герою Севастополю», известный также под названием «Штык и Парус».

Пресс-служба губернатора Севастополя

В нишу монумента была заложена капсула времени с посланием к потомкам, которое должно быть прочитано через 50 лет, 9 мая 2074 года.

«Я думаю, что мы никогда не забудем эти даты, никогда не забудем те сражения и будем передавать молодому поколению всё то, что завоевали их деды и прадеды. Я горжусь севастопольцами», — сказал на церемонии открытия отреставрированного обелиска ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха.

Реставрация памятника началась в 2023 году. Монумент укрепили, восстановив разрушенные фрагменты.

Обелиск на мысе Хрустальном был открыт 3 ноября 1977 года. Он был создан, чтобы увековечить память о присвоении Севастополю почетного звания «Город-герой» и награждении орденом Ленина. Очертания штыка и паруса использованы в монументы как символ единства армии и флота. На подпорной стене памятника установлены барельефы с изображением защитников Севастополя, освободителей города, партизан и подпольщиков.

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