Москва, 8 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Ограничительные меры Великобритании серьёзно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС

«8 мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьёзно осложняют условия работы российского дипломатического представительства в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве подчеркнули, что новые меры введены под безосновательным и даже смехотворным предлогом, в данном случае — пожар на складе на востоке Лондона, из которого Лондон пытается раздуть шпионскую историю.

«Вместе с тем признаки подготовки этих враждебных шагов появились, по нашим наблюдениям, порядка шести месяцев назад. Соответствующая кампания по обвинению нас абсолютно во всех мыслимых грехах продвигалась и нагнеталась все это время», — добавили в в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи. Всё это, говорится в заявлении, получит адекватный ответ с российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы ведение Россией операций по сбору разведданных в Великобритании.

В этот же день МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, британское министерство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и объявило, что снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Москва даст адекватный ответ на это решение Лондона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте, после чего вновь опубликовали.

В этот же день британского посла в Москве Найджела Кейси вызывали в российский МИД. Дипломат проследовал в здание ведомства без комментариев для журналистов.