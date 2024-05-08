Лондон, 8 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД. Об этом сказано в опубликованном на сайте правительства Великобритании заявлении.

Global Look Press

Причиной вызова посла указывается якобы ведение Россией операций по сбору разведданных в Великобритании.

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, британское министерство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и объявило, что снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Москва даст адекватный ответ на это решение Лондона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.