Москва, 8 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Москва даст адекватный ответ на высылку Лондоном военного атташе России, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости / Виталий Белоусов

«Даст адекватный ответ», — сказала она «РИА Новости».

Ранее МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, британское министерство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и объявило, что снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте, после чего вновь опубликовали.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

В этот же день британского посла в Москве Найджела Кейси вызывали в российский МИД. Дипломат проследовал в здание ведомства без комментариев для журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Кэмерона о «праве» киевского режима наносить удары британским оружием по территории России, крайне опасным. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул он.

Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками украинцев, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.