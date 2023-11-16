Киев, 16 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Киев, это стало его первым визитом на этом посту. Об этом 16 ноября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Xin Hua/Global Look Press

«Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон <…> совершил на Украину», — написал он.

Зеленский также выложил видеозапись своей встречи с новым главой МИД Британии в Киеве.

В пресс-службе главы киевского режима уточнили, что в ходе встречи стороны провели обсуждение возможности усиления системы ПВО Украины, а также ситуацию в Чёрном море и функционирование так называемого альтернативного коридора, который Киев пытается продвигать после прекращения черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки).

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что экс-главу правительства страны Дэвида Кемерона назначили новым главой британского МИД. На этом посту он сменил Джеймса Клеверли, который перешёл на должность главы МВД Британии.

Позднее в этот же день профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог Наталья Ерёмина заявила ИА Регнум, что перестановка министров в правительстве Британии и назначение экс-главы правительства страны на пост главы МИД — это вынужденные решения. По словам эксперта, от этих действий по большому счёту ничего не изменится и внешняя политика Великобритании останется антироссийски настроенной.