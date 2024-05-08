Лондон, 8 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России Максима Еловика, сообщило 8 мая агентство Reuters.

UK Government Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли

«Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки», — заявил на заседании парламента Британии глава МВД страны Джеймс Клеверли.

Он объяснил это решение тем, что Россия якобы ведет вредоносную деятельность на территории Великобритании и Европы.

Москва даст адекватный ответ на это решение Лондона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Также 8 мая Клеверли объявил о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и заявил, что Лондон снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

В тот же день в МИД был вызван посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с указанными заявлениями Кэмерона. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона как на Украине, так и за её пределами, заявил МИД.