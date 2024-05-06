Москва, 6 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Посол Великобритании в России Найджел Кейси прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ.

Дипломат проследовал в здание ведомства без комментариев для журналистов, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что посол Британии был вызван в МИД. Причину в ведомстве не называли.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте, после чего вновь опубликовали.

Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путинаначал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.