Париж, 8 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Франции нужно выйти из НАТО из-за усиливающейся риторики об отправке войск альянса на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Sergei Stepanov/Global Look Press

«Благодаря тому, что президент Франции Эммануэль Макрон каждое четвёртое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! Куда мы идём? Срочно нужно выходить из Североатлантического альянса и защищать мир», — призвал он.

По мнению Флориана Филиппо, НАТО всё сильнее загорается этой идей. Так, уже Польша заговорила о возможности отправки своего военного контингента в помощь Киеву, отметил политик.

Ещё он указал на то, что и Великобритания объявила — Украина имеет право наносить удары по России её оружием.

В итоге он назвал совокупность всех этих заявлений стран НАТО переломом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе.

5 мая стало известно, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона. Об этом сообщил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.