Вашингтон, 8 мая, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Украине нужно быстрее добиваться мирных переговоров с Россией для завершения конфликта на имеющихся сейчас условиях, иначе её ждёт полное поражение, и американская военная помощь этого не изменит. Об этом в статье для газеты Hill написал подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис.

РИА Новости/Максим Гучек

«Украина никогда не выиграет войну и не вернёт себе всю потерянную территорию. Если Киев не будет быстро добиваться урегулирования конфликта путём переговоров на лучших из доступных условиях, то в конечном счёте может потерпеть полное поражение», — отметил он.

Дэвис добавил, что согласованный Штатами пакет помощи Киеву в 61 млрд долларов в состоянии обеспечить возможность украинской армии продолжать сражения, но вероятнее всего не изменит конечный результат.

«Реальность такова, что эту войну можно было предотвратить с помощью трезвой и зрелой дипломатии Соединённых Штатов. Мы могли настоять на том, чтобы Украина и Европа сделали всё возможное для выполнения условий Минских соглашений», — посетовал эксперт.

Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы работать с Киевом и Москвой ещё в декабре 2021 года для поиска соглашения, способного предотвратить начало специальной военной операции, включая вопрос о членстве Украины в НАТО и её нейтральный статус. Теперь же глава киевского режима Владимир Зеленский затребует ещё больше финансирования, так как уже выделенной помощи возможно хватит только на текущий год, пояснил Дэниел Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина будет вынуждена отказаться от части территорий в ходе потенциальных переговоров с Россией.

Вместе с тем он отметил, что в случае, если киевский режим сядет за стол переговоров, то Украине больше не придётся терять территории и бойцов.

Дэвис подчеркнул, условия мирного договора не будут такими, какими бы их хотел видеть Киев, но если не начать переговоры, то Украину ждут ещё более масштабные разрушения.

Экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны немедленно поспособствовать мирным переговорам Москвы и Киева, а не разжигать конфликт поставками оружия.

По словам полковника ВС США в отставке Лоуренса Уилкерсона, если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под контролем Украины не останется ничего, кроме Киева.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз напомнил, что Россия готова вести переговоры по Украине. Он подчеркнул, что они должны учитывать реальные обстоятельства, и нельзя в этом вопросе опираться на пожелания, появившиеся после употребления некоторыми психотропных средств.