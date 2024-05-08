Хельсинки, 8 мая, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Благодарность Германии в адрес России в виде поставок оружия Украине — это позор. С таким заявлением к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу обратился немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

OSCE Parliamentary Assembly

Так он отреагировал на пост Шольца о том, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напоминать всем о необходимости защищать мир и свободу.

«И вы благодарите Россию, поставляя оружие Киеву, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор», — ответил ему бизнесмен.

Как сообщало ИА Регнум, Германия поставляет оружие Украине начиная с 2022 года. Берлин одобрял, как отдельные пакеты от ФРГ, так и помощь в составе ЕСвросоюза.

Олаф Шольц заявлял, что Украина продолжает получать от Германии новейшее оружие, часть из которого настолько современное, что ещё не было поставлено на вооружение бундесвера.

Вместе с тем российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожают передовое вооружение ФРГ и стран НАТО. 7 мая 2024 года официальный представитель Министерство обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ВС РФ уничтожили ряд единиц стоящей на вооружении боевиков киевского режима военной техники западного производства, в том числе немецкие танки Leopard, американские Abrams и несколько БМП Bradley.

Трофейные образцы западного вооружения представлены на выставке на Поклонной горе, посвящённой Дню Победы.

Журналист ИА Регнум Грегор Шпицен отметил в материале «Репутация разрушена». Что пишут западные СМИ о выставке трофеев в Москве», что мало кому из политиков в Европе и США доставляет удовольствие лицезреть боевые машины, стоившие безумных денег европейским и американским налогоплательщикам, в самом жалком и неприглядном виде и начисто утратившими боевую мощь и способность одним своим видом внушать ужас вероятному противнику.