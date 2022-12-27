Берлин, 27 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Власти Германии одобрили в 2022 году поставки оружия киевскому режиму на сумму €2,24 млрд, сообщает 27 декабря издание Der Spigel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Журналисты издания отмечают, что Украина получила от Германии 30 зенитных установок Gepard, 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и одна система ПВО Iris-T. Государство за период с 1 января по 22 декабря 2022 года выдала разрешений на поставки оружия на сумму €8,35 млрд. Большая часть вооружений была поставлена Украине. Власти ФРГ разрешили направить Киеву оружия на сумму €2,24 млрд.

Сообщается, что Германия также поставляет оружие в Нидерланды (на сумму €1,83 млрд), США (€863,7 млн), Великобританию (€453 млн), Венгрию (€249,2 млн), Австралию (€196,1 млн), Сингапур (€175,1 млн) и Южную Корею (€166,5 млн).

В 2021 году власти Германии одобрили поставки вооружения на сумму €9,35 млрд.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ООН и её партнёры оказали помощь на сумму свыше $3 млрд.