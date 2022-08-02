Берлин, 2 августа, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Новейшее оружие, часть из которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера, продолжает получать Украина от Германии. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 1 августа интервью газете The Globe and Mail.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Шольц уточнил, что раньше Германия поставляла Украине вооружение, которое было у неё: противотанковые комплексы и системы ПВО, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальную помощь. Теперь же осуществляются поставки более сложных и дорогих систем вооружения.

«Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена Вооруженным силам Германии», — отметил канцлер.

Как пояснил Шольц, обучение украинских военнослужащих работе на новом, сложном оборудовании, осуществляется в Германии «в нескольких местах».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим получил от Германии американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II.