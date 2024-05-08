Москва, 8 мая, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Евросоюз может ввести санкции против голливудского актёра Стивена Сигала, если обнаружит существенные доказательств в его якобы причинении вреда Украине, пишет интернет-издание EUobserver.

Pavel Kashaev/Global Look Press Стивен Сигал

«Если бы Европейский совет располагал обоснованным юридическим делом о том, что его действия способствовали причинению вреда Украине, тогда могли бы быть введены ограничительные меры», — рассказал изданию чиновник из Евросоюза.

Портал также отмечает, что Евросоюз в будущем может внести в санкционный список и певца Ярослава Дронова (Shaman).

Как передавало ИА Регнум, Стивен Сигал 7 мая в числе первых гостей приехал на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремлёвский дворец в Москве. Он не первый раз присутствует на инаугурации президента. В 2018 году он также был в числе приглашённых гостей.

Сейчас актёр живет в России. Российское гражданство Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. С 2018 года актёр занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. В феврале 2023 года президент РФ наградил его орденом Дружбы.

Сигал считает себя «на миллион процентов» русским. Об этом он сказал в 2023 году на конгрессе международного движения русофилов.