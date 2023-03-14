Москва, 14 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Американский актёр Стивен Сигал считает себя «на миллион процентов» русским. Об этом он сказал 14 марта на конгрессе Международного движения русофилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стивен Сигал

Сигал сказал, что его отец был русским, и он вырос в русской семье, мать будущего актёра также была погружена в русскую культуру.

«Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — добавил он.

Напомним, российское гражданство Стивен Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. С 2018 года актёр занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Международного движения русофилов Николай Малинов предложил собрать миллион подписей за отмену санкций против России.