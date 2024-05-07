Москва, 7 мая, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Голливудский актёр Стивен Сигал в числе первых гостей приехал на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремлёвский дворец в Москве, передаёт 7 мая корреспондент ИА Регнум.

Илья Питалев/РИА Новости Стивен Сигал

Американский актёр получил российское гражданство в 2016 году. Он является специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. Сигал не первый раз присутствует на инаугурации президента России. В 2018 году он также был в числе приглашённых гостей.

Как передавало ИА Регнум, первые гости уже прибыли в Кремль на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Церемония начнется в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

На ней будут присутствовать члены правительства, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.