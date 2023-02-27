Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Стивен Сигал награжден орденом Дружбы за вклад в культурно-гуманитарное сотрудничество
Москва, 27 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы, сообщили в Кремле 27 февраля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Стивен Сигал
Награда присуждена Сигалу за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Сигал занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. Российское гражданство актер, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году.