Москва, 27 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы, сообщили в Кремле 27 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стивен Сигал

Награда присуждена Сигалу за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Сигал занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. Российское гражданство актер, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году.