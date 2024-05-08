Москва, 8 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Кремль не располагает подробностями о гибели журналиста Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в зоне СВО, заявил журналистам 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео Арман Сольден

Сольден погиб год назад, 9 мая 2023 года, под Артёмовском. Журналисты спросили Пескова, предпринимает ли Россия какие-либо усилия для расследования смерти журналиста.

«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, нужно обращаться к украинской стороне», — ответил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Сольден погиб в результате обстрела окраины Часова Яра. В районе Артёмовска он работал видеокоординатором информационного агентства.

10 мая 2023 года антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование гибели Сольдена. В смерти журналиста правоохранители попытаются установить факты военного преступления, отмечалось в сообщении ведомства. На место происшествия предполагалось направить сотрудников Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлениями на почве ненависти.

В апреле 2024 года в результате атаки дрону ВСУ погиб журналист «Известий» Семён Ерёмин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство журналиста очередным подтверждением террористической сущности киевского режима. Следственный комитет пообещал сделать всё возможное, чтобы установить всех причастных к гибели военкора и подчеркнул, что Ерёмина убили в ходе целенаправленной атаки.