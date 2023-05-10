Париж, 10 мая, 2023, 22:57 — ИА Регнум. В Париже антитеррористическая прокуратура начала расследование гибели журналиста агентства «Франс Пресс» Армана Сольдена под Артёмовском, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

В смерти корреспондента правоохранители попытаются установить факты военного преступления. На место происшествия будут направлены сотрудники Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлениями на почве ненависти.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела окраины Часова Яра погиб журналист агентства «Франс Пресс» Арман Сольден. Известно, что в районе Артёмовска он работал видеокоординатором агентства.