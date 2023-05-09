В районе Артёмовска погиб журналист AFP Арман Сольден
В районе Артёмовска погиб журналист AFP Арман Сольден
ДНР, 9 мая, 2023, 22:17 — ИА Регнум. В результате обстрела окраины Часова Яра погиб журналист агентства «Франс Пресс» Арман Сольден. Об этом сообщило само AFP.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артемовск
СМИ сослалось на собственных сотрудников. Известно, что в районе Артёмовска журналист работал видеокоординатором агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска.