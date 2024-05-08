Тбилиси, 8 мая, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Грузинских добровольцев, воюющих за ВСУ на Украине, хотят задействовать в провокациях организаторы митингов в Тбилиси, направленных против законопроекта об иноагентах. Информацией об этом располагает Служба госбезопасности (СГБ) Грузии.

Nicholas Muller/Global Look Press

Добровольцы готовы приехать и участвовать в насилии против полиции, отметили в спецслужбе. Молодым людям хотят поручить атаки на спецназ и полицию с применением легковоспламеняющихся веществ, камней и железных дубинок.

«Частью плана организаторы акций рассматривают парализацию транспортных развязок Тбилиси, блокирование правительственных учреждений и стратегических объектов», — приводит сообщение СГБ Sputnik Грузия.

Организаторы заинтересованы в радикализации протестов и в том, чтобы в результате беспорядков гибли люди, добавили в СГБ и призвали участвующую в митингах молодёжь не идти на провокации. Правоохранительным органам поручено принять незамедлительные меры, чтобы в стране не вспыхнули беспорядки и гражданский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Грузии возобновились массовые выступления оппозиционных политических партий против законопроекта об иноагентах.

Замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе 1 мая сообщил о задержании 63 человек во время митинга у здания парламента. Сообщалось, что для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты. В тот же день парламент Грузии на пленарном заседании принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата.

2 мая митингующие перекрыли дорогу на площади Героев и проспект Руставели в Тбилиси, произошли задержания.

Лиц, уличённых в разжигании насилия на акциях протеста в Грузии, внесут в специальную базу данных, сообщил 8 мая на брифинге спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он уточнил, что в список войдут люди, принимавшие участие в насилии, уличённые в угрозах, шантаже и других противозаконных действиях, а также симпатизирующие таким действиям. Базу разместят на специальной веб-странице, доступной для просмотра.