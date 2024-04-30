Тбилиси, 1 мая, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию протеста против закона об иноагентах. Об этом 30 апреля сообщило грузинское издание Ambebi.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

По информации источника, силовики воспользовались водомётами, чтобы оттеснить митингующих от входа в здание парламента, однако некоторые демонстранты оказали сопротивление. Между участниками акции протеста и правоохранителями произошли несколько столкновений, за которыми последовали аресты.

По данным телекомпании Mtavari Arkhi, к концу дня правоохранители задержали более 15 человек. Пострадавшим в ходе митинга оказывается медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 28 апреля в Тбисили возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий, выступающих против принятия закона об иноагентах. На улицы столицы Грузии вышли несколько тысяч человек, призывавших отозвать законопроект. Тогда правоохранители также применили слезоточивый газ. По данным МВД Грузии, в ходе митинга задержали бывшего министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексия Петриашвили за неподчинение правоохранителям и мелкое хулиганство.

29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам по итогам заседания, продлившегося около десяти часов, поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». При этом само мероприятие прошло не без инцидентов — в ходе заседания из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, трое депутатов самостоятельно покинули зал в знак протеста.