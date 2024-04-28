Тбилиси, 29 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Протестующие против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси у здания парламента решили разойтись. Митинг завершился, сообщил ТАСС в ночь на 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

Участники акции стали покидать улицы после того, как с прилегающей к парламенту территории ушли последние сотрудники спецназа. При этом некоторые демонстранты после снятия оцепления решили пройтись вокруг здания законодательного органа власти, а потом разошлись по домам.

Последние спецназовцы дежурили на улице Чичинадзе, ведущей к служебному входу в парламент. Здесь была наиболее напряжённая обстановка во время марша. У парламента остались лишь наряды полиции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 апреля в Тбилиси возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий и НПО против принятия закона об иноагентах. На центральные улицы города вышли несколько тысяч человек. В руках многие держали флаги Грузии и Евросоюза. Участники протеста вышли на площадь Первой республики, завершив шествие у здания парламента на проспекте Руставели.

До начала митинга организаторы мероприятия несколько часов призывали отозвать законопроект. После марша начались столкновения с полицией. Против демонстрантов применили перцовый газ.

На акции против закона об иноагентах задержали бывшего государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексия Петриашвили. В полиции уточнили, что экс-чиновник былзадержан в административном порядке за неподчинение правоохранителям и мелкое хулиганство.

Рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах, вызвавший разногласия и спровоцировавший акции протеста, значительно мягче, чем во многих других государствах, заявил 19 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что грузинский проект закона предполагает лишь необходимость задекларировать средства, если организация получает больше 20% финансирования из-за рубежа. При этом в США, во Франции, в Польше и во многих других странах законы об иноагентах предусматривают штрафы и уголовную ответственность, добавил Лавров.