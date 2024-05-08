Тбилиси, 8 мая, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Лиц, уличённых в разжигании насилия на акциях протеста в Грузии, внесут в специальную базу данных. Об этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил 8 мая на брифинге.

Nicholas Muller/Global Look Press

Политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решил создать базу данных на фоне митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. В список войдут люди, принимавшие участие в насилии, уличённые в угрозах, шантаже и других противозаконных действиях, а также симпатизирующие таким действиям.

«Эта база данных будет размещена на специальной веб-странице и будет публичной и прозрачной для граждан Грузии», — отметил Папуашвили.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Грузии возобновились массовые выступления оппозиционных политических партий против законопроекта об иноагентах.

Замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе 1 мая сообщил о задержании 63 человек во время митинга у здания парламента. Сообщалось, что для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты. В тот же день парламент Грузии на пленарном заседании принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата.

2 мая митингующие перекрыли дорогу на площади Героев и проспект Руставели в Тбилиси, произошли задержания.