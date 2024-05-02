Тбилиси, 2 мая, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Полицейские в Грузии начали задерживать протестующих, которые перекрыли дорогу на площади Героев в Тбилиси. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Полицейские начали оттеснять митингующих на обочину, а тех, кто не подчинялся их требованиям, арестовывали.

Отмечается, что участники митинга против законопроекта об иноагентах приняли решение перейти к площади Героев, которая находится расположенная в нескольких километрах от проспекта Руставели, и поддержать демонстрантов, которых там задерживают.

Как передавало ИА Регнум, массовые протесты оппозиционных политических партий Грузии против законопроекта об иноагентах возобновились вечером 28 апреля. 1 мая заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что во время митинга у здания парламента страны правоохранители задержали 63 человека. Сообщалось, что для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты.

В среду, 1 мая, парламент Грузии в ходе пленарного заседания принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая в стране партия «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» не намерена отказываться от принятия законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях, несмотря на протестные акции. По его словам, такая мера застрахует страну на годы от поляризации и радикализма.