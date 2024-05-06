Киев, 6 мая, 2024, 15:06 — ИА Регнум. В Верховную раду Украины 6 мая были внесены законопроекты о продлении режима военного положения на Украине, а также мобилизации.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

Проекты были внесены лидером киевского режима Владимиром Зеленским, сказано в сообщении на сайте Рады.

Оба документа предполагают продление действующих норм ещё на 90 суток, до 12 августа.

Как сообщало ИА Регнум, режим военного положения и всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей и общественном транспорте.

Режим военного положения и мобилизация несколько раз продлевались. В 2024 году Верховная рада утвердила соответствующие законопроекты 6 февраля, Зеленский подписал законы 12 февраля. Действие обеих норм было продлено до 13 мая.

Согласно конституции Украины, во время действия военного положения нельзя проводить голосование. Из-за этого не проводились парламентские выборы в октябре 2023 года и президентские — в марте 2024 года.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о попытках военкомов применять силу для мобилизации граждан, в том числе похищая их на улицах. Одновременно сообщалось и о многочисленных случаях сопротивления действиям военкомов, в том числе со стороны женщин и пожилых людей.

В конце апреля Киев уведомил Совет Европы о приостановке соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время действия военного положения. Украина превращается в государство-концлагерь, а ограничение прав и свобод под предлогом военных действий — это формальность, в которой нуждается Зеленский для борьбы с политической конкуренцией внутри страны, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Александр Дудчак.

Вашингтон в своих интересах толкает Киев на войну до последнего украинца, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя решение властей США передать Украине очередной пакет военной помощи, он отметил, что такая поддержка не поможет ВСУ, а значительная часть выделенных Вашингтоном средств останется на территории США.