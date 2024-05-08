Харьков, Украина, 8 мая, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

vk.com/novosibka/Global Look Press

Каких-либо подробностей взрыва телеканал не приводит.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На фоне сигналов тревоги также в ночь на 8 мая взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Позже глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях на фоне взрывов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Минобороны РФ по состоянию на утро 8 мая не сообщало об ударах по данным регионам Украины.

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымским мосту, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.