Вашингтон, 8 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Потеря Часова Яра грозит вызвать эффект домино для украинской армии. Об этом заявил аналитик Рад Хосс, слова которого приводит американское издание Newsweek.

РИА Новости

По словам Хосса, битва за Часов Яр является «решающим куском» для провоцирования эффекта домино. Он добавил, что Россия может воспользоваться усталостью жителей западных стран от конфликта на Украине и внутренней политической напряжённостью и якобы усилить международное давление для начала мирного урегулирования, которое может быть невыгодным для украинской стороны.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Военный эксперт Борис Рожин 5 мая сообщил, что под Часовым Яром, предположительно, понёс первые потери французский Иностранный легион. Российские военные уничтожили там до семи наёмников.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 мая сообщил, что из района Часова Яра поступает оптимистичная для российской стороны информация.

Освобождение Часова Яра в ДНР позволит Вооружённым силам России наносить удары по маршрутам снабжения украинской армии, полагает старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.