Лондон, 2 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Освобождение Часова Яра в ДНР позволит Вооружённым силам России наносить удары по маршрутам снабжения украинской армии. Такое мнение 2 мая выказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для американского журнала Foreign Affairs.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Если он [Часов ЯР] падёт, российские войска получат господствующую высоту, с которой можно будет обстреливать <…> ключевые украинские маршруты снабжения», — написал он.

По словам Уотлинга, из-за этого ВСУ делают отчаянные попытки удержать этот населённый пункт, несмотря на ухудшающуюся для них тактическую ситуацию.

Положение украинской армии в районе Часова Яра также ухудшается перегруженностью системы противовоздушной обороны ВСУ, так как у Киева это позволяет российской авиации держаться ближе к линии фронта и наносить более точные удары, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля заместитель комбата 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер заявил, что освобождение российскими военными Часова Яра в ДНР станет для них исходным рубежом для наступления в направлении Константиновки. По его словам, после этого ВС России начнут вести огонь по позициям украинских войск в районе с господствующей высоты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 28 апреля признал преимущество ВС России в силах и средствах, и их тактические успехи на ряде направлений. По его словам, ситуация на фронте для украинских войск обострилась и самые горячие точки на краматорском направлении — Ивановское и Часов Яр.

Глава ДНР Денис Пушилин 17 апреля заявил о приближении освобождения Часова Яра. Вместе с тем, он отметил, что ещё рано говорить о конкретных сроках.