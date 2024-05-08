Киев, 8 мая, 2024, 09:27 — ИА Регнум. На Украине после взрывов были повреждены три теплоэлектростанции, серьёзно пострадало оборудование, сообщил 8 мая украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

О каких конкретно объектах идёт речь, не уточняется.

«Серьёзно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях на фоне взрывов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На фоне сигналов тревоги также в ночь на 8 мая взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.