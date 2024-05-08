Москва, 8 мая, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары в районе вертолётного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил 8 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

РИА Новости

«В Полтаве прилёт около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолётный аэродром 18-й бригады», — сообщил он.

По словам местных жителей, проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт.

«Ещё было два прилёта в пригороде Полтавы, подробностей пока нет», — добавил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях на фоне взрывов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

5 мая стало известно о взрывах в Полтаве. Подробности о последствиях взрывов не сообщались. Кроме того, в ночь на 5 мая взрывы прогремели в Днепропетровске. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнял, что в городе получили повреждения объекты инфраструктуры. На тот момент в Днепропетровской и Харьковской областях действовал режим воздушной тревоги.