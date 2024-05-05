Днепропетровск, Украина, 5 мая, 2024, 03:00 — ИА Регнум. В ночь на 5 мая в Днепропетровске на востоке Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Утверждается, что первая серия взрывов произошла около 01:00 по местному времени (совпадает с мск). Спустя 10 минут появилась информация о повторных взрывах. Подробностей не приводится, местные власти с официальными заявлениями не выступали.

На момент взрывов, согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги также звучали в Харьковской области. Позднее тревогу отменили во всех регионах Украины.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в пригороде подконтрольного киевскому режиму Херсона. Вечером 4 апреля взрывы также прогремели в Сумах на северо-востоке Украины.

До этого несколько взрывов прогремели в Одессе и на территории Николаевской области. До этого в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, после прилёта сильный пожар вспыхнул на расположенном в Индустриальном районе производственном предприятии. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ещё один взрыв прогремел в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами. Другой удар пришёлся по месту расположения украинских войск.