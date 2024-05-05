Днепропетровск, Украина, 5 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске объекты инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов, сообщил 5 мая глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникло несколько пожаров», — сообщил Лысак.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Сумах. Ночью в Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лысак 4 мая также заявлял о повреждении инфраструктурного объекта в Днепропетровской области. Он сообщил, что повреждения получили объекты в городе Павлограде. По его данным, удары нанесли российские дроны и ракетные системы залпового огня «Град».

Николаевское подполье 5 мая сообщило о том, что ВС РФ в Харькове нанесли удары по украинскому складу с боекомплектом и по расположению военных ВСУ. Минобороны РФ пока не подтвердило эту информацию.