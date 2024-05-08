Винница, Украина, 8 мая, 2024, 08:03 — ИА Регнум. В центральной части Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Информацию об этом подтвердил 8 мая глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Винница

«Есть попадание в объекты критической инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в воздухе находятся российские крылатые ракеты. Борзов призвал жителей укрыться до отмены воздушной тревоги. Деталей о последствиях попадания он не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая в Полтавской области Украины после серии взрывов возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Глава областной администрации Филипп Пронин уточнил, что возгорание произошло после удара БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На фоне сигналов тревоги также в ночь на 8 мая взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье в этот же день после взрывов возникли перебои с электро — и водоснабжением. Без света и воды осталась часть городских районов.