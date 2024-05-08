Украина, 8 мая, 2024, 05:35 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине городе Запорожье после прогремевших взрывов возникли перебои с электро — и водоснабжением. Об этом 8 мая сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Уточняется, что без света и воды остались некоторые городские районы.

На всей территории Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях действует режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая во временно оккупированном Украиной городе Запорожье прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Другие подробности местные СМИ не привели.

В городе Черноморске в Одесской области звуки взрывов раздались днём 7 мая. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях включали сирены воздушной тревоги.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, оппозиционный политик, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил 4 мая о начавшейся панике в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского из-за проблем на фронте и недовольства населения. При этом украинское руководство делает вид, что никаких уступок с целью заключения мира не сделает, а цель Киева — выход на границы 1991 года, напомнил депутат.