Полтава, Украина, 8 мая, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Пожар произошёл на объекте энергетической инфраструктуры после взрывов в Полтавской области на северо-востоке Украины после взрывов. Об этом 8 мая сообщил глава областной администрации Филипп Пронин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Полтава

По словам Пронина, на Полтавщине «было громко» и после удара БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Звуки взрывов ночью 8 мая были слышны в Харькове на востоке Украины и в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. В Полтавской области сирены работали около шести часов, поступали сообщения о взрывах в Кременчуге. Взрывы также прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях. А в подконтрольном украинским властям городе Запорожье после взрывов возникли перебои с электро — и водоснабжением. Без света и воды остались некоторые городские районы.